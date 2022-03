[L'industrie c'est fou] Ces panneaux solaires transforment l'humidité de l'air en eau potable

La Terre a beau être surnommée la planète bleue, environ deux milliards de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Un constat déjà alarmant et qui pourrait encore s'aggraver en raison du réchauffement climatique, comme le souligne le dernier rapport du Giec. Les populations les plus exposées se situent bien souvent dans des zones arides, où l'agriculture reste complexe malgré un haut niveau d'ensoleillement. Bien décidés à leur venir en aide, des chercheurs de l'université des sciences et technologies du roi Abdallah (Arabie saoudite) sont récemment parvenus à tirer profit de ce potentiel, en inventant un système capable de produire de l'eau grâce à des panneaux photovoltaïques.

57 plants d'épinards

La clé de voûte de cette prouesse technologique repose sur un hydrogel élaboré à partir de chlorure de polyacrylamide-calcium (PAM-CaCl2), une substance en mesure d'absorber d'importantes quantités d'eau contenues dans l'air ambiant. Plusieurs couches de ce produit sont appliquées à l'arrière des panneaux. La chaleur que ceux-ci accumulent durant la journée suffit ensuite à chauffer l'hydrogel, entraînant l'évaporation de l'eau atmosphérique captée. Un système de condensation permet enfin de transformer la vapeur récoltée en eau liquide et potable.

Afin de prouver la pertinence de leur innovation, les chercheurs ont mené un test en juin dans le désert saoudien, avec un prototype de la taille d'un bureau. Au cours des deux semaines d'expérimentation, ils ont réussi à récupérer près de deux litres d'eau, avec lesquels ils ont pu irriguer 60 graines d'épinards aquatiques. Au bout du compte, 57 d'entre elles ont germé, atteignant parfois jusqu'à 18 centimètres de hauteur, tandis que les panneaux solaires ont généré 1 519 wattheures d'énergie. La production d'électricité peut d'ailleurs être augmentée de près de 10% en conservant l'eau de l'hydrogel pour accentuer le refroidissement des cellules photovoltaïques plutôt qu'en l'utilisant pour arroser des légumes. Un double avantage prometteur, qui devrait prochainement être développé à plus grande échelle.