[L'industrie c'est fou] Ce tour de cou analyse la santé mentale de son porteur grâce à sa voix

Dans les transports, au travail ou même en pleine rue, vous êtes persuadés que vos conversations téléphoniques sont espionnées par des oreilles indiscrètes ? Pour apaiser vos craintes, adoptez la solution radicale développée par Maria Rybina. Cette étudiante en design russe a récemment présenté un concept de vêtement connecté des plus originaux, puisque la partie du corps qu'il est censé recouvrir démarre au milieu de la poitrine et s'arrête au-dessus de la bouche. Une idée qui découle évidemment de la pandémie de Covid-19, au cours de laquelle nous avons tous appris à devoir cacher une partie de notre visage.

12 décibels en moins avec le dispositif

Les « matériaux de haute qualité » de cette espèce de collier géant baptisé Vol, qui incluent un tissu composé de fibres de polyester orientées verticalement, lui permettraient d'absorber la majeure partie de la voix de l'utilisateur. L'appareil serait en mesure de réduire les sons de 12 décibels, ce qui empêcherait les passants ou collègues situés à plus d'un mètre de comprendre ses propos. En revanche, un petit microphone intégré suffit à se faire entendre clairement de son interlocuteur, lors des appels téléphoniques assurés par une simple connexion Bluetooth.

Outre les personnes en quête d'intimité, ce dispositif s'adresse également à celles souffrant d'anxiété sociale. « La fermeture faciale partielle donne la sensation d'un espace personnel dans un lieu public et aide ainsi à réduire le stress, explique la designer sur un site détaillant son projet. Couvrir la bouche permet de parler ou de faire des expressions faciales librement, sans craindre d'affecter ceux qui nous entourent ». En plus de réchauffer son propriétaire durant l'hiver, le tour de cou de Maria Rybina pourrait aussi déterminer son humeur et l'état de sa santé mentale, en comparant jour après jour les différentes intonations de sa voix. « Vol ne ressemble pas à un dispositif médical et permet ainsi d'éviter toute stigmatisation », veut-elle croire. Fort heureusement, le ridicule n'est pas aussi dangereux que les troubles anxieux.