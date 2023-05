[L'industrie c'est fou] Ce spray hydratant vaporise de l’eau issue de la combustion d’hydrogène

Après la Reine des neiges, la Reine de la brume. Dans une vidéo promotionnelle pour le compte du producteur et distributeur d’électricité suédois Vattenfall, Cara Delevingne nous embarque pour une visite vaporeuse d'une usine embrumée. Brumisateur à la main, la mannequin britannique semble prendre un grand plaisir à se rafraichir le visage avec de l’eau pure. Et ce n’est pas n’importe quelle eau ! Elle provient de la combustion d’hydrogène décarboné avec du dioxygène. En clair, pas d’émissions de carbone pour cette étonnante routine beauté.

Cette dernière trouve sa source à Luleå, dans le nord de la Laponie suédoise, où Vattenfall et ses deux partenaires - le fabricant d'acier SSAB et la société minière LKAB - produisent de l’acier dans la centrale électrique pilote Hybrit (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology). Cette centrale a la particularité d’utiliser comme combustible de l’hydrogène, et rejette par conséquent de l’eau. L'eau usée a été capturée, traitée et conditionnée par la marque de beauté suédoise C/o Gerd dans le but de créer une brume pour le visage, baptisée «Industrial Emissions Face Mist». La responsable de la R&D de C/o Gerd, Anna-Lena Wiklund Rippert détaille sa recette : «l’eau est combinée avec un peu de concombre BIO, de l'eau de bouleau et de l'acide hyaluronique.»

Interpeller l'industrie

A travers la promotion de ce produit miracle, la mannequin et Vattenfall rappellent que la combustion d’hydrogène n’émet pas de dioxyde de carbone. Une façon d'interpeller l'industrie, qui reste encore particulièrement dépendante aux énergies fossiles. La sidérurgie par exemple représente à elle seule 7% des émissions mondiales de CO2. «Notre objectif est de montrer le potentiel de l'hydrogène décarboné et d'inciter les autres à nous rejoindre dans la transition vers un avenir plus propre et plus durable», déclare Mikael Nordlander, directeur de la décarbonation de l'industrie chez Vattenfall, dans un communiqué. Cara Delevingne, engagée pour la cause, semble prendre à cœur cette campagne : «Je suis ravie de sensibiliser à une initiative qui montre le potentiel colossal de l'hydrogène décarboné pour remplacer les combustibles fossiles.»

La brume de Vattenfall et C/o Gerd n’est malheureusement pas disponible à l'achat. Seules quelques bouteilles ont été produites pour la campagne, au grand dam des amateurs de brumisateurs.