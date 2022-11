[L'industrie c'est fou] Ce scooter électrique de Honda pourrait en cacher trois autres

Un scooter électrique pliable qui peut fusionner avec d’autres scooters. Ce concept n’est pas tiré des films Transformers, mais il s’agit d’un engin qui pourrait prochainement devenir réalité. Il fait déjà l’objet d’un brevet déposé par Honda et révélé par Cycle World. Les plans publiés sur le brevet montrent un deux-roues électrique, transportable facilement avec un guidon pliable. Il sera tout de même un peu contraint par la batterie relativement imposante située sous la selle.



Le potentiel futur mini-scooter pliable de Honda. ©Honda

Avec ce modèle, le constructeur japonais pourrait bien vouloir pénétrer le marché lucratif de la location de scooter en libre-service. Car l'atout principal du scooter est qu’il peut s’attacher à trois autres unités, deux sur les côtés et un par l’arrière, se transformant en un convoi en forme de losange qui fonctionne comme un seul véhicule. Les commandes dépendent du scooter à l'avant qui transmet l’accélération et le freinage aux trois autres.

Cette innovation aura pour objectif de résoudre un problème récurrent dans les services de location en libre-service : la gestion des flottes. Au lieu d’utiliser une camionnette ou conduire plusieurs trottinettes – une option pour le moins risquée -, les opérateurs pourraient transporter quatre véhicules d’un seul coup pour les charger.

Étant l’un des seuls constructeurs automobiles à avoir affiché une croissance relativement stable ces deux dernières années, Honda semble s’intéresser de plus en plus aux nouvelles formes de mobilité. Le mini-scooter pourrait faire partie de la gamme des dix motos et scooters électriques que le constructeur japonais a prévu de lancer en 2025. Il reste à savoir si ce brevet fera l'objet d'une véritable invention.