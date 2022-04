Malgré l'émerveillement suscité par le film d'animation Ratatouille, les rats ont toujours mauvaise presse. Ces rongeurs possèdent pourtant des qualités remarquables, à même de les transformer en secouristes aguerris. Bien décidé à tirer profit de ce potentiel caché sans pour autant exploiter ces pauvres bêtes, l'institut de technologie de Pékin (Chine) a mis au point un étonnant robot-rat. Baptisé SQuRo (pour « Small-sized Quadruped Robotic rat », ou « rat robotique quadrupède de petite taille » en bon français), celui-ci s'inspire directement du rat brun, aussi appelé surmulot. C'est d'ailleurs cette espèce que l'on croise souvent la nuit tombée dans de nombreux recoins de Paris.

Microprocesseur embarqué

L'engin mesure à peu près la même taille qu'un véritable spécimen (environ 25 centimètres) et a également été doté d'une longue colonne vertébrale flexible, ce qui lui permet de plier rapidement son corps et de se redresser seul, même après une chute. Avec ses 220 grammes, il est beaucoup plus léger que la plupart des robots de cette envergure, mais parvient malgré tout à porter jusqu'à 200 grammes sur son dos. Une charge utile qui pourrait être composée de capteurs ou de caméras, pour l'aider à se déplacer. Contrôlé via un microprocesseur embarqué, ce Stuart Little bionique peut d'ailleurs se faufiler dans des passages étroits (neuf centimètres de diamètre minimum) et grimper des pentes.

Actuellement en cours de développement, le SQuRo pourrait à terme accompagner les pompiers lors de missions de sauvetage, par exemple lorsqu'il s'agit de retrouver des survivants après des éboulements. Ils pourront ainsi peut-être faire équipe avec les cafards de l'université de Nanyang (Singapour), cette fois bien vivants mais équipés de multiples capteurs censés faciliter la détection d'humains ensevelis sous les gravats. Les Saint-Bernard et autres bergers allemands ont du souci à se faire.