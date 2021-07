[L'industrie c'est fou] Ce robot-glacière Heineken transporte vos bières et les garde fraîches

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Heineken Ce robot-glacière se déplace de manière autonome grâce à une intelligence artificielle.

Avec l'arrivée tant attendue des beaux jours et des vacances, de nombreux Français ressortent nappes et couverts en carton pour partager un repas dans l'herbe en famille ou entre amis. Mais à chaque pique-nique revient cette question capitale, et ô combien problématique: comment conserver les boissons fraîches?

Au fil des années, les industriels ont rivalisé d'ingéniosité pour proposer des solutions aussi innovantes que surprenantes. La marque de champagne Veuve-Clicquot par exemple, a récemment annoncé un partenariat avec l'entreprise K-Way pour commercialiser un étui réfrigérant, capable de garder la bouteille à la température idéale pendant 90 minutes.

Certains argueront qu'il suffit d'investir dans une simple glacière, mais ceux qui ont déjà dû porter trop longtemps cet objet sous une chaleur accablante savent qu'il n'est pas compatible avec un véritable moment de convivialité. Afin de minimiser l'effort, le géant de la bière Heineken a mis au point le B.O.T (pour "Beer Outdoor Transport", que l'on traduira par "transport de bière en extérieur").

L'ère de la bière 2.0

Dévoilé fin juin, cet engin n'est pas sans rappeler Wall-E, le petit robot imaginé par Pixar. Une différence majeure sépare cependant les deux machines: la mission de B.O.T n'est pas de trier des déchets radioactifs, mais de suivre son propriétaire partout afin de lui permettre d'étancher sa soif. Pour cela, il est doté de six roues et d'une intelligence artificielle "charmante", qui lui permet de se déplacer de manière autonome et d'échanger plusieurs phrases avec son entourage.

Hélas, seuls quelques Américains ayant remporté un jeu-concours organisé par Heineken ont pu mettre la main sur un exemplaire de ce robot-glacière, qui peut transporter jusqu'à 12 canettes. Mais d'autres entreprises pourraient être tentées de lancer un dispositif similaire, le secteur de la bière étant toujours en quête d'innovations originales à même de séduire de nouveaux clients. Dans cette optique, une brasserie suisse avait sorti en janvier une bière élaborée par une intelligence artificielle ayant analysé 157 000 recettes. Une preuve que le numérique s'invite partout, même lorsqu'on lève le coude.