[L'industrie c'est fou] Ce robot «fée» pourrait disperser du pollen en se déplaçant au gré du vent

Les populations d’insectes pollinisateurs déclinent, et ce n’est pas sans conséquence pour la santé humaine, expliquaient des chercheurs dans la revue Environmental Health Perspectives en décembre 2022. L’insuffisante pollinisation entraînerait une baisse de 3% à 5% de la production de fruits, de légumes et de fruits à coque. Elle serait elle-même responsable du décès prématuré de près d’un demi-million d’humains par an. Il y a donc urgence à trouver des solutions pour compenser ce problème de pollinisation... Et les chercheurs du laboratoire Light Robots de l’université de Tampere en Finlande l’ont bien compris.

Dans une étude parue dans Advanced Science en décembre 2022, ils expliquent avoir conçu à partir de polymères stimuli-sensibles des robots ultra-légers (1,2 milligramme) qui se déplacent en volant grâce à la force du vent et à l’alimentation d’une source de lumière (un faisceau laser ou une LED). Lorsqu’il est dirigé vers eux, l’éclairage provoque le déploiement de leurs «poils» afin qu’ils décollent, qu’ils atterrissent ou qu’ils s’adaptent à l’orientation du vent.

En faire un robot biodégradable

Les chercheurs se sont inspirés des pappus, ces petites structures qui ressemblent à du coton et sont capables de transporter les graines de pissenlits sur plusieurs dizaines de kilomètres. Les robots de l’université de Tampere se déplacent ainsi au gré des courants d’air, et pourraient à l’avenir acheminer et disperser du pollen. Pour cela, il reste plusieurs défis que l’équipe va devoir relever, comme une amélioration de la sensibilité du matériau pour permettre aux robots de fonctionner grâce à la lumière du soleil. Les scientifiques réfléchissent aussi à augmenter leur taille afin qu’ils puissent transporter des dispositifs micro-électroniques, à l'image des GPS et des capteurs, ainsi que des composés biochimiques.

Mais des questions subsistent: comment faire atterrir les appareils en un point précis? Comment les réutiliser et les rendre biodégradables? Les chercheurs ont jusqu’à 2026, date à laquelle s’achèvera leur projet baptisé Fairy (fée en anglais), pour y répondre.