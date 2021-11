[L'industrie c'est fou] Ce masque en silicone retranscrit vos émotions partagées en ligne

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Jann Choy Ce masque en silicone est notamment relié à l'API de Twitter.

Mark Zuckerberg a beau placer de gros espoirs dans le metaverse, notre seconde vie entièrement virtuelle ne sera pas pour tout de suite. En revanche, des technologies font déjà le lien entre des univers virtuel et la vie réelle. Ou plutôt soulignent l'écart entre les deux.

Le masque en silicone Biàn lian (« changement de visage »), imaginé par l'artiste et designer Jann Choy, transcrit de manière physique les émotions partagées sur internet. La partie du masque représentant un visage souriant s’active si son porteur publie un like ou un commentaire positif. Le principe est inversé pour les opinions ressenties comme négatives.

«Le port de ce masque en silicone montre la dichotomie entre les expressions faciales réelles et celles en ligne», explique Jann Choy, diplômée en design du Central Saint Martins College of Art and Design de Londres (Royaume-Uni). S’inspirant de l'art de l'opéra traditionnel chinois, qui se traduit par un changement de visage à chaque émotion, elle a eu recours au langage Python, au traitement automatique des données et à l’apprentissage automatique pour concevoir son étonnant objet, qui recouvre l’ensemble du visage - pas question de s’en servir comme un masque sanitaire. L’interface de programmation (API) de Twitter a également été intégrée pour que ce masque se recompose en temps réel en fonction de la tonalité des tweets émis par la personne qui le porte.

Fibre acrylique et silicone incorporés dans le masque

«En tant que digital native, je suis familière avec cette séparation du moi en ligne et hors ligne. Lorsque la structure du masque se modifie, cela crée une forme avant-gardiste en accord avec la nature théâtrale des personnalités en ligne», poursuit Jann Choy. Des couches d'acrylique ont été découpées au laser, avant d’être utilisées pour couler les couches de silicone et les canaux d'air, ensuite assemblés pour former les masques gonflables, dont des parties se gonflent comme des bulles de chewin-gum. Le projet, encore au stade expérimental, a été récompensé d’un prix remis par l’agence de communication MullenLowe.