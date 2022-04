A l'heure où la transition écologique apparait de plus en plus urgente, continuer à dépenser des centaines de millions pour mettre au point des fusées bigrement polluantes peut sembler inapproprié. Appâtées par les promesses de la conquête spatiale mais décidées à préserver l'environnement, plusieurs start-up tentent de rejoindre les étoiles en développant des alternatives plus vertes. Après les lanceurs réutilisables de SpaceX et l'étonnante catapulte électrique que fabrique actuellement SpinLaunch, Green Launch mise pour sa part sur un canon à hydrogène géant.

Fondée en 2016, l'entreprise s'appuie sur des travaux scientifiques menés dans les années 80, dans le cadre du programme gouvernemental américain SHARP (Super High Altitude Research Project). Concrètement, les chercheurs ont construit un genre de long tube puis l'ont rempli avec de l'hydrogène, de l'hélium et de l'oxygène. En actionnant le canon, les gaz se dilatent très rapidement, ce qui propulse le projectile placé à son extrémité à des vitesses phénoménales. Les dirigeants de Green Launch affirment que le record absolu a été établi à 11,2 km/s, soit presque 33 fois la vitesse du son, mais indiquent vouloir quant à eux se limiter à 6 km/s pour étendre la durée de vie de leurs équipements.

30 000 G

Selon eux, cette méthode radicale permettrait de diminuer les coûts de lancement par dix, en plus de réduire considérablement leur impact carbone. « Vos satellites pourront être placés en orbite en seulement dix minutes », promet Green Launch sur son site, en précisant que son canon à hydrogène pourra effectuer un tir toutes les 90 minutes. De quoi faciliter le déploiement des méga-constellations de satellites, qui nécessitent souvent des dizaines de lancements.

Au cours d'un essai réalisé fin décembre, la start-up aurait réussi à envoyer un projectile dans la stratosphère à plus de 1 km/s, en utilisant un prototype de 16,5 mètres. Elle espère désormais pouvoir franchir la ligne de Karman, située à 100 km de la Terre et symbolisant la frontière avec l'espace, d'ici à la fin de l'année. En attendant, Green Launch devra s'assurer que les composants électroniques qu'elle prévoit de transporter pourront réellement supporter une phase d'accélération estimée à 30 000 G. La limite humaine, à titre comparatif, est inférieure à 50 G...