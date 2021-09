[L'industrie c'est fou] Bugatti et Gillette s'associent pour lancer un rasoir chauffant de luxe

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Bugatti / Gillette Ce rasoir peut générer une chaleur comprise entre 43 et 50 degrés.

Quoi de tel qu'un rasage en grande pompe pour reprendre du poil de la bête après un réveil difficile ? Soucieux d'offrir une expérience de luxe à ses clients fortunés dès les premiers instants de la journée, Bugatti a annoncé le 16 septembre avoir noué un partenariat avec Gillette. « Bugatti incarne la passion de la perfection, de la performance, d'un design révolutionnaire et d'une qualité inégalée. GilletteLabs partage ces valeurs », explique dans un communiqué Wiebke Stahl, directrice générale de Bugatti International.

Cette collaboration surprenante prend la forme d'une édition spéciale du rasoir chauffant de la marque américaine. Sorti en 2018, celui-ci est équipé d'un bouton permettant de générer une chaleur comprise entre 43 et 50 degrés. Une façon pour le spécialiste de l'hygiène de tenter de rivaliser avec le bien-être procuré par un rendez-vous chez le barbier, une habitude redevenue tendance depuis déjà quelques années. Ce rasoir a également l'avantage d'être parfaitement étanche, et dispose d'un chargeur magnétique sans fil.

De nombreux partenaires

Si Bugatti et Gillette promettent de « rendre chaque rasage exceptionnel, [...] sensoriel et ultra-confortable », cette édition spéciale ne semble à vrai dire pas si différente de la version originale. Elle se distingue surtout par sa finition Agile Bleu, la couleur emblématique de la Bugatti Chiron Pur Sport, fabriquée comme les autres modèles de la marque dans l'usine de Molsheim (Bas-Rhin). Son prix d'achat n'a pas encore été communiqué, mais il y a fort à parier que le macaron du constructeur de luxe justifiera à lui seul un coût bien supérieur aux 149 euros du kit de base.

Ce n'est en tout cas pas la première fois que Bugatti cherche à étendre son influence en sortant de son territoire de prédilection. La marque de montre alsacienne Jacob & Co, les haut-parleurs allemands Tidal, le créateur de vêtements Unleash Your Nature (UYN)... Tous ont sollicité l'expertise de la filiale de Volkswagen pour proposer à leurs clients des produits plus raffinés. De quoi apporter une solution à des problèmes ô combien préoccupants, tels que la stabilité des tables de billard à bord des yachts.