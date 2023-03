[L’industrie c’est fou] Bientôt des ordinateurs alimentés par des mini-cerveaux humains ?

Les progrès en matière d’intelligence artificielle sont impressionnants, mais le cerveau humain reste (heureusement) plus performant. A tel point qu'il pourrait directement aider la machine à progresser? C’est ce qu’ont voulu savoir plusieurs scientifiques de l’Université John Hopkins à Baltimore (Etats-Unis) et du Cortical Labs à Melbourne (Australie) notamment. Dans une étude publiée le 28 février dans la revue Frontiers in science, ils expliquent en guise d'introduction que «les cerveaux peuvent réaliser plusieurs tâches à la fois et sont généralement meilleurs lorsqu’il s’agit de traiter des informations complexes comme les images.»

En planchant sur la mise au point de bio-ordinateurs constitués d’organoïdes cérébraux, des masses de cellules de cerveau humain cultivées en laboratoire à la structure tridimensionnelle, les universitaires espèrent faire bénéficier aux machines des capacités de notre matière grise. Pour eux, même si les organoïdes ne sont pas de «mini-cerveaux» à proprement parler, ils partagent des aspects clés de la fonction et de la structure cérébrale et peuvent offrir une puissance de calcul similaire.

«Cette technologie promet des avancées sans précédent en matière de vitesse de calcul, de puissance de traitement, d'efficacité des données et de capacités de stockage, le tout avec des besoins énergétiques moindres», est-il expliqué dans l’étude. Ses auteurs d'ajouter: «L’intelligence organoïde pourrait également améliorer notre compréhension du développement du cerveau, de l'apprentissage et de la mémoire, ce qui pourrait inspirer de nouveaux traitements pour les troubles neurologiques et de neurodéveloppement.»

De nombreux obstacles à franchir

Dans les faits, les scientifiques doivent travailler à augmenter la taille de leurs organoïdes, qui contiennent actuellement des dizaines de milliers de cellules. Leur objectif est de porter ce nombre à 10 millions pour une meilleure performance. Autres défis: diversifier ces cellules et développer des vaisseaux sanguins artificiels pour maintenir en bonne santé et communiquer avec les organoïdes qui n’en comportent pas.

Si ce projet de bio-ordinateur n’en est encore qu’à ses débuts, une équipe de chercheurs australiens a déjà pu prouver la capacité d’apprentissage d’une culture de cellules cérébrales en leur apprenant à jouer au jeu vidéo Pong. De quoi rapprocher encore les ordinateurs du vivant.