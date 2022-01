[L'industrie c'est fou] Bellwether fait décoller son prototype de supercar volante

© Bellwether La Volar devrait pouvoir voler à 215 km/h à une altitude de 915 mètres.

Ils peuplent les récits de science-fiction depuis des dizaines d'années. Les taxis volants seront bientôt une réalité. La plupart n'aura cependant pas grand-chose à voir avec les véhicules imaginés dans les vieux films d'anticipation, puisque les projets les plus avancés ne cherchent pas à propulser des voitures dans les airs, mais puisent plutôt leur inspiration du côté des drones, des hélicoptères et des avions. Fondée en 2019, la start-up britannique Bellwether n'a pas désiré emprunter cette voie : elle développe actuellement un eVTOL (aéronef électrique à décollage et atterrissage vertical) aux allures de supercar.

Baptisé Volar, cet engin a effectué un premier vol d'essai en novembre dernier, à l'occasion du salon aéronautique de Dubaï (Emirats arabes unis). Grâce à son système de propulsion caché sous le plancher, le prototype a fendu les airs à 40 km/h, à environ 4 mètres du sol. Dans sa version finale, il devrait pouvoir atteindre les 915 mètres d'altitude et voler à plus de 210 km/h, avec une autonomie proche des 300 km. Le modèle présenté sur la vidéo ne semble pouvoir accueillir qu'un seul passager, mais Bellwether a indiqué travailler sur une version plus large, qui disposerait de cinq sièges.

Une stabilité douteuse

L'entreprise, qui prédit sur son site que le transport aérien urbain sera « inévitable d'ici une dizaine d'années », espère commercialiser son Volar à l'horizon 2028. Le prix d'achat n'a pas encore été communiqué, mais Bellwether pense d'ores et déjà pouvoir convaincre des particuliers, prêts à dépenser sans compter pour une expérience de mobilité hors du commun. D'ici là, espérons que la stabilité du véhicule aura été améliorée, car regarder la phase de test du prototype suffit à vous donner le mal de l'air.

Pour s'imposer, la start-up britannique devra en plus rivaliser aussi bien avec des géants de l'aéronautique qu'avec d'autres start-up, qui portent des projets encore plus fous que le sien, comme Zeva Aero. Le marché des eVTOL étant estimé à plus de 30 milliards d'euros en 2035, il y a fort à parier que nombreux entrepreneurs tenteront de conquérir le secteur.