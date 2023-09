[L’industrie c’est fou] Avec cette moto, vos pizzas ne vous seront plus jamais livrées froides

Quoi de plus frustrant qu’une pizza livrée froide ? Pour éviter que cela ne se produise, le youtubeur Colin Furze a eu une idée pour la moins radicale… Construire un four à pizza directement sur une moto ! De cette façon, un pizzaïolo hissé à l’arrière de la bécane cuisine et cuit la spécialité italienne pendant qu’un livreur conduit en direction du domicile du client. On se demande pourquoi personne n’y a pensé avant…

Concrètement, l’inventeur britannique a utilisé le procédé de l’hydroformage pour fabriquer un four à pizza en métal de forme sphérique. Pour le tester, il l’a placé sur un quad qu’il a conduit sur un terrain très accidenté. Problème : la pierre à l’intérieur s’est cassée et la pizza n’a pas cuit. Après un deuxième essai réussi, le bricoleur s’est muni d’une Suzuki qu’il a – non sans tristesse – coupée en deux puis dotée d’une extension de châssis, d’un siège supplémentaire et d’un plan de travail. Il ne restait plus ensuite qu’à monter le four dessus et à commencer les livraisons. Malheureusement pour le Britannique, cela ne s’est pas déroulé comme prévu. Deux pizzas en cours de préparation se sont envolées pendant le trajet… Après un peu de pratique, le créateur de contenu et un pizzaïolo professionnel ont pu cuisiner de délicieuses pizzas !

Une voiture-baignoire fonctionnelle

Colin Furze a l’habitude d’imaginer des concepts très surprenants. En avril 2020, alors que l’épidémie de Covid-19 faisait rage, il a fabriqué un immense «vélo à distanciation sociale» de 2 mètres de haut. En plus des hypocondriaques, le quadragénaire aux plus de 12,5 millions d’abonnés sur Youtube a pensé aux lève-tard en concevant un lit éjectable particulièrement efficace. Enfin, on peut citer son incroyable voiture-baignoire-barbecue qu’il a pu conduire tout en étant immergé.