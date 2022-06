[L’industrie c’est fou] Aux Maldives, la première ville flottante au monde se concrétise

C’est un projet unique en son genre. Aux Maldives, un lagon de 200 hectares va bientôt accueillir une ville modulaire flottante. Les dernières autorisations ont été approuvées par les autorités le 25 juin. La construction de la «Maldives Floating City», située à 15 minutes de bateau de Malé, la capitale, va débuter en janvier 2023. Quatre à cinq ans seront nécessaires pour faire sortir de mer cette ville, qui comprendra 5 000 unités de logements, mais aussi des restaurants, des hôtels, des entreprises et des écoles. Les promoteurs souhaitent faire émerger une véritable «communauté» sur cette île flottante qu’ils envisagent résiliente et écologique.

Crédit : Maldives Floating City

Face à la montée des eaux qui met en péril la vie sur les 1 200 îles et les 26 atolls de l'archipel de l’océan Indien, les autorités maldiviennes cherchent la parade. Ce projet pourrait être une partie de la solution, que le gouvernement a choisi de financer au côté de deux acteurs néerlandais : le cabinet d’architectes Waterstudio.NL, spécialisé dans les solutions aux problèmes posés par l'urbanisation et le changement climatique, et Dutch Docklands, le premier développeur mondial de villes flottantes. Dutch Docklands assure que l'ingénierie marine, les détails techniques et les spécifications du développement de la ville flottante des Maldives sont terminés.

Crédit : Maldives Floating City

Selon ses concepteurs, la ville utilisera «la dernière technologie flottante des Pays-Bas» pour attacher les habitations au fond du lagon et les relier entre elles «pour créer un environnement sûr et confortable». La ville, imaginée en forme de corail-cerveau, sera dotée d’une route et de canaux sillonnant entre les logements. Un premier bloc de maisons flottantes est déjà en cours de construction. Elles devraient prochainement être acheminées sur place afin de donner un avant-goût aux futurs habitants, qui peuvent d’ores et déjà manifester leur intérêt.