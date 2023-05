[L’industrie c’est fou] Au Japon, les distributeurs automatiques captent le carbone dans l’air

Les projets de captage du carbone se multiplient aux quatre coins de la planète, y compris au Japon où le brasseur Asahi va stocker du CO2 d’une manière totalement improbable… En mobilisant ses distributeurs automatiques ! Ces automates sont omniprésents dans le pays et vendent aussi bien des breuvages que des plats préparés, des cigarettes ou encore des cartes SIM. Une trentaine de ceux appartenant à la filiale du groupe dédiée aux boissons non alcoolisées ont absorbé du dioxyde de carbone dans l’atmosphère dès le mois de juin. Ce gaz carbonique servira ensuite au secteur de l’industrie qui l’utilisera comme matière première pour fabriquer des engrais ou encore du béton.

«Les distributeurs automatiques classiques aspirent l'air ambiant et le transforment en air froid ou chaud par l'intermédiaire d'un système de climatisation afin de refroidir ou de réchauffer les produits qui y sont stockés. Ces nouveaux distributeurs automatiques sont équipés d'un matériau spécial qui leur permet de filtrer et d'absorber le CO2 atmosphérique», explique Asahi dans un communiqué, sans donner plus de détails. Chaque automate devrait compenser jusqu’à 20% des émissions de CO2 générées par la production de l’électricité utilisée pour le faire fonctionner. La compagnie estime que cela équivaudra au volume d'absorption annuel d'environ 20 cèdres japonais.

Une solution énergivore

Pour l’heure, cette initiative ne constitue qu’une expérience, mais le géant de l’agroalimentaire espère la pérenniser et l’élargir à l’ensemble de ses machines dès 2024. Ses brevets sont en cours de dépôt pour la conception des distributeurs capteurs de carbone et pour le recyclage du CO2. A terme, Asahi souhaite ainsi développer des distributeurs neutres en carbone.

Plus que jamais en vogue, la capture directe de CO2 dans l’air est perçue comme un moyen efficace de lutter contre le réchauffement climatique par certains - plusieurs milliardaires issus du monde de la tech américaine (Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates…), faisant le pari que ce marché va exploser, investissent massivement dans les technologies de captage - et comme du greenwashing par d’autres. En effet, elles sont onéreuses, énergivores et pourraient détourner l’attention du fait qu’il faille, avant tout, réduire nos émissions de CO2.