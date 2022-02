[L'industrie c'est fou] Arosa, l'aéroglisseur de luxe qui promet une agilité inégalée

Près de 70 ans après leur invention par le Britannique Christopher Cockerell, les aéroglisseurs restent un mystère pour une bonne partie du grand public, mais continuent à susciter un véritable engouement parmi ceux qui recherchent une expérience de navigation originale. Bien décidés à satisfaire leurs désirs, certains constructeurs tentent de conquérir ce marché à coups d'innovations en tous genres. La start-up colombienne VonMercier espère séduire les clients les plus fortunés exigeants, grâce à son modèle de luxe baptisé Arosa.

Cet aéroglisseur flashy ressemble à une supercar équipée de jantes énormes, digne d'un film de gangsters accumulant les clichés. Celles-ci sont en réalité des ventilateurs géants qui permettent à l'engin de circuler sur un coussin d'air de 20 centimètres de haut, au-dessus de l'eau ou des routes. La société a même développé et breveté un système de contrôle directionnel afin de faciliter les déplacements et de garantir des freinages plus doux, ce qui l'amène aujourd'hui à présenter son Arosa comme l'aéroglisseur le plus maniable de la planète.

Bientôt disponible

Côté performances, le véhicule dispose de trois moteurs électriques d'une puissance totale de 88 kW qui lui garantissent une autonomie de 90 minutes, pour un trajet de 72 kilomètres. Les fans de sensations fortes pourront naviguer jusqu'à 96 km/h, affirme VonMercier sur son site, en précisant qu'une attention particulière a été portée à la réduction du bruit généré par l'appareil. Celui-ci pourra accueillir au moins deux passagers l'un derrière l'autre, mais d'autres invités devraient pouvoir s'asseoir sur les ponts en bois latéraux.

Difficile de savoir si la start-up est vraiment en mesure de tenir ses promesses, car elle n'a pas encore publié de vidéo de son Arosa en pleine action. Elle souhaite cependant démarrer la production au cours de l'été 2022 et accepte depuis peu les pré-commandes. La version de base coûtera la bagatelle de 100 000 dollars (environ 88 000 euros), mais la facture pourra encore grimper en fonction des modifications demandées.