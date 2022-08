[L'industrie c'est fou] Adidas lance un casque audio à recharge solaire

Une fois les vacances terminées, les bonnes résolutions pointent à nouveau le bout de leur nez. Mais après cinq minutes de jogging au rythme de notre musique préférée, la motivation peut parfois retomber comme un souffléà cause d'un simple oubli de recharge... Visiblement rodé à la mauvaise foi des sportifs du dimanche, Adidas a trouvé la solution pour nous éviter les pannes inopinées sans pour autant nous forcer à repasser à l'âge de pierre au filaire : un casque audio solaire.

Conçu en partenariat avec le groupe Zound Industries et disponible depuis le 23 août, le RPT-02-SOL se présente comme le successeur du premier casque Bluetooth commercialisé il y a trois ans par la multinationale allemande. La nouvelle version se démarque surtout grâce à ses cellules photovoltaïques Powerfoyle, une technologie développée par la start-up suédoise Exeger et déjà adoptée par son compatriote Urbanista, qui fabrique lui aussi du matériel audio.

Plastique recyclé

Hyper performantes, ces cellules permettent d'allonger presque indéfiniment les 80 heures d'autonomie de l'appareil, car il suffit d'une heure d'exposition en extérieur par temps ensoleillé pour gagner trois heures d'utilisation supplémentaires. Avis aux adeptes de la salle de sport : la lumière artificielle peut également faire l'affaire, dans une moindre mesure. Placé sur le bandeau, un indicateur de puissance permet même de déterminer la qualité de la luminosité afin de savoir si la recharge sera efficace.

Outre ses caractéristiques sonores équilibrées, ce casque est par ailleurs résistant à l'eau et aux éclaboussures et pour moitié constitué de plastique composé à 87 % de matières recyclées PC-ABS et de nylon recyclé après consommation. Un symbole de plus dans la course à la transition écologique, que Adidas présente aujourd'hui comme son cheval de bataille. Mais si le géant des articles sportifs multiplie les initiatives insolites (parmi les plus récentes : une boite à chaussures biodégradable à base de champignons), il est encore régulièrement accusé de greenwashing par de nombreuses associations environnementales.