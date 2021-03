[L'industrie c'est fou] Abstrait ou réaliste ? Ce robot peindra au style qui vous plaira

L’intelligence artificielle poursuit sa percée dans le monde de la peinture. On se souvient de ce tableau peint par une machine et vendu 430 000 dollars en 2018 à New York. Un nouveau robot vient de voir le jour et sera prochainement présenté dans la ville d’Austin au Texas, lors du festival SXSW.

Programmation du nombre de coups de pinceaux

Conçu par les membres d’IBM, de l’Université de Tokyo et de Yamaha Motors ce robot est capable de reproduire toutes sortes d’illustrations grâce à un bras tenant un pinceau. Il utilise de l’aquarelle et des acryliques et peut mélanger les couleurs avec de l’eau.

Ce qui fait la particularité de ce robot est qu’il ne génère pas ses œuvres d’art au hasard. Il prend en compte un ensemble de « valeurs », choisies par un humain pour choisir un sujet et donner une ambiance particulière à sa toile. Par exemple, il est possible de limiter l’exécution d’une toile à 30 coups de pinceau ou bien à 300 coups. Plus le nombre de coups de pinceau est limité, plus le dessin s'approchera d'une représentation abstraite. Au contraire, plus ce nombre est grand et plus la représentation sera réaliste.

Possible interaction avec l’humain

Au final, le robot est "maître" de l'exécution de la toile, une fois les paramètres de base renseignés. Le projet baptisé AI Painting réunit huit membres qui apportent leur expertise dans différentes disciplines de l’apprentissage automatique, de la robotique et de l’art. L’équipe travaille actuellement sur la possibilité d’aménager un système visuel qui permettra au robot de voir sa propre peinture en cours d’élaboration. Ce système permettrait à un humain de peindre avec le robot sur une même toile.

Actuellement basé à Tokyo, le robot sera présenté virtuellement à l’occasion du festival SXSW au Texas. Cet événement éclectique qui a lieu chaque année à Austin rassemble entre autres des conférences, projections de films, des scènes musicales et des expositions. Le robot artiste sera présenté sous la vitrine « Todai to Texas », le programme géré par l’Université de Tokyo qui envoie chaque année son lot de projets et de start-up à Austin pour le SXSW.