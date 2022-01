«L’industrialisation a fait sortir les femmes de leur domicile», analyse l'historienne Isabelle Lespinet-Moret

© Herve Boutet Isabelle Lespinet-Moret est professeure d’histoire à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et codirectrice du Centre d’histoire sociale des mondes contemporains.

L'Usine Nouvelle. - Qu’a changé l’industrialisation dans la définition du travail ?

Isabelle Lespinet-Moret. - Le travail, avant l’industrie, était essentiellement agricole, artisanal, intellectuel et de service. En France, l’industrialisation débute dans les années 1830 et regroupe en des unités plus grosses que les ateliers des hommes et femmes de tous âges. Comme l’industrie nécessite une main-d’œuvre abondante, elle emploie d’anciens artisans ayant un savoir-faire. Mais cela ne suffit pas. Donc elle commence à absorber des ouvriers agricoles, main-d’œuvre sans qualification acceptant des bas salaires, contrairement aux artisans qui exigent une rémunération plus conséquente en fonction de leur apprentissage. Cela génère des migrations, saisonnières ou durables, venant des campagnes ou des pays voisins.

Comment fonctionne le monde du travail au XIXe siècle ?

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]