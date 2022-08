[L'image du jour] Zephyr, le drone solaire d'Airbus, s'écrase après un vol record de 64 jours

Propulsé à l'énergie solaire, le drone-satellite Zephyr a subi un crash vendredi 19 août, après 64 jours de vol continu. L'armée américaine et Airbus Defence and Space, le concepteur de l'engin, vont désormais analyser les données de la mission afin de déterminer précisément les causes de l'incident et de préparer de nouveaux tests.