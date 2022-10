L’IGN publie le premier atlas de l’anthropocène pour répondre aux défis de la transition écologique

L’intelligence artificielle, le deep learning, les drones, les lidars haute densité… Depuis 2021, l’Institut national de l’information géographique et forestière, établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Transition écologique (IGN) s’est engagé à observer en continu le territoire français. Et ne lésine pas sur les moyens pour produire des données très utiles à l’Etat, aux collectivités et aux entreprises sur l’anthropocène. Ce néologisme (ère de l’humain) fait référence à cette période dont l’origine remonte à la révolution industrielle, quand l’activité humaine est devenue la contrainte écologique dominante. Forte des données récoltées, l'IGN a ainsi publié le 27 septembre son premier atlas de l’anthropocène, qui a vocation à devenir un rendez-vous annuel et traitera des cinq thèmes suivants: l’artificialisation des sols, le suivi de l’état des forêts, l’observation de l’érosion des reliefs et tout particulièrement le trait de côte, la cartographie prédictive des zones de biodiversité à protéger ainsi que les épisodes naturels extrêmes.

Un outil pour réduire l’artificialisation des sols

