Comme l'a souligné le Giec dans son dernier rapport, réduire nos émissions de CO2 ne suffira pas. Pour parvenir à limiter durablement le réchauffement climatique, développer les solutions de capture du carbone sera également nécessaire. Outre la plantation massive de végétaux, considérée comme indispensable, de nombreuses technologies attendent de pouvoir passer à la vitesse supérieure, portées par des investissements de plus en plus conséquents.

Spécialisée dans ce secteur, la greentech parisienne NetZero vient justement d'empocher un million de dollars, versé par la fondation Elon Musk dans le cadre d'une compétition de projets de décarbonation. Elle fait partie des 15 start-up lauréates sélectionnées fin avril parmi plus de 1 000 candidats, et peut même encore prétendre à des dotations de 10, 20 ou 50 millions de dollars, accordées en 2025 aux initiatives les plus prometteuses.

