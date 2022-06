[L'idée verte] Face à la canicule, Solar-Paint veut rafraîchir les bâtiments avec sa peinture réflective Made in Occitanie

Comment éviter la surchauffe dans certains bâtiments industriels, commerciaux ou logistiques, sans faire exploser la facture énergétique ? Face à des épisodes caniculaires de plus en plus rapprochés, la PME toulousaine Solar-Paint apporte une réponse particulièrement adaptée aux bâtiments industriels, commerciaux et logistiques équipés de toitures plates recouvertes de membranes bitumineuses, bardages pré-laqués ou éléments en fibro-ciment.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]