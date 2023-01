[L'idée verte] Cette start-up veut remplacer le plastique par de la cellulose moulée à froid

Le plastique est sa cible, la cellulose son allié. Installé à Saint-Geours de Maremne (Landes), Pierre-Yves Morvan, le dirigeant d’AVEC (Avenir Vertueux Ensemble Créatif), a mis au point une technologie bas-carbone pour produire des solutions de calage et des présentoirs en fibres de cellulose plutôt qu’en polystyrène expansé et autre polyuréthane. Convaincu par l'atout écologique de sa solution, le PDG met aussi en avant ses avantages économiques. « Nos clients peuvent remplacer leurs composants en plastique par des pièces naturelles en restant à Iso coût, affirme celui qui a passé 35 ans dans l’industrie, dont les trois quarts dans l'aéronautique. Si on veut que la transition écologique s'effectue, elle doit se faire en masse. Et pour cela, il faut être au prix des plastiques. Sinon, les clients ne peuvent pas franchir le pas ».

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]