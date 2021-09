L’exigence climat des grands investisseurs de la planète se resserre sur les majors du pétrole

Ils pèsent 10 000 milliards de dollars et veulent pouvoir évaluer la capacité d'atteinte des objectifs de neutralité carbone à 2050 des majors du pétrole et du gaz. Dans un document, une vingtaine d’investisseurs institutionnels définit un standard sur le fond et la forme des reportings climat. De quoi accroître un peu plus la pression pour davantage de transparence.