L'éventuelle cession de Jeumont Electric à Framatome et Naval Group inquiète les syndicats

De nombreuses questions restent sans réponses. Les 400 salariés de Jeumont Electric, basé à Jeumont (Nord) et leurs syndicats veulent en savoir plus sur l'avenir de leur entreprise. Car il est question d'un possible rachat de Framatome, à hauteur de 70% et de Naval Group pour les 30% restants. Même si l'heure est davantage aux hypothèses et aux suppositions, la CGT partage néanmoins une certitude : l'entreprise ne peut pas continuer telle quelle et un changement est nécessaire. «Il y a un peu plus d'un an et demi, nous avions été alertés, car l'actionnaire en place (Altawest, NDR) refusait de faire les investissements nécessaires. Les salariés signalent des pannes sur les machines de plus en plus récurrentes», précise Ludovic Bouvier, responsable régional de la CGT Métallurgie.

Des machines vieillissantes

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]