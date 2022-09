L’Europe veut un plan pour réduire ses dépendances dans les matières premières critiques

Après le plan «European chips act», Bruxelles veut désormais renforcer son autonomie dans les matières premières critiques. Lors de son discours sur l’état de l’Union, le 14 septembre, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen a annoncé en 2023 un plan pour sécuriser son approvisionnement en métaux critiques (ou « critical raw materials act »). « Le lithium et les terres rares seront bientôt plus importants encore que le pétrole et le gaz », a rappelé Ursula von der Leyen. Pour la Commission européenne, il s’agit « d’éviter de nous retrouver à nouveau dans une situation de dépendance » comme pour les hydrocarbures.

Des besoins en lithium multipliés par 18 en 2030

[...]