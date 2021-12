« L’Europe veut d’abord assurer son autonomie stratégique en matière d'innovation technologique », estime la chercheuse Alice Pannier

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Pascal Guittet Chercheuse en relations internationales à l’Ifri, Alice Pannier travaille notamment sur la course dans les technologies numériques.

L'Usine Nouvelle. - Votre chaire a été créée il y a un an. Est-ce le signe d’une nouvelle imbrication du politique et des technologies ?

Alice Pannier. - Ce lien n’est pas nouveau. La guerre froide, par exemple, a structuré la course technologique. Dans le spatial, l’armement, le nucléaire… Ce qui change aujourd’hui, c’est que les technologies concernées, celles du numérique, se retrouvent dans le quotidien de chacun et de tout acteur économique et politique. Depuis 2020, la pandémie de Covid-19 a accéléré des tendances préexistantes. La concurrence sino-américaine s’est intensifiée dès 2015, avec les grands plans chinois pour gagner en autonomie technologique. Ensuite, l’administration Trump a fait de la concurrence avec la Chine l’élément structurant de la politique étrangère américaine, avec des sanctions et un sentiment d’urgence à innover.

Les tensions se sont aussi intensifiées en Europe. Pourquoi ?

