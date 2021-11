L'Europe réaffirme son souhait de souveraineté sur le calcul intensif

15 jours gratuits et sans engagement

Le calcul intensif ? « C'est vital pour l'avenir de l'Europe, affirme Daniel Ver­waerde, le président du Forum Teratec. Nous n'en faisons pas encore ­assez. » L'événement, qui se tenait en ligne fin juin, a permis de réaffirmer la volonté européenne de gagner en souveraineté sur le sujet. Son ambition est portée par la coentreprise EuroHPC, créée en 2018 par 22 pays membres. L'un des objectifs est de soutenir l'acquisition de huit supercalculateurs européens en finançant la moitié de leur coût d'achat. Pour mener à bien ses actions, la structure a été dotée d'un budget de 1,1 milliard d'euros entre 2018 et 2020 et pourra compter sur 8 milliards d'euros entre 2021 et 2033.