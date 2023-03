«L’Europe peut se démarquer avec des modèles d’apprentissage de confiance», estime Guillaume Avrin, coordinateur national pour l’IA

Guillaume Avrin a été nommé en début d'année 2023 au poste de coordinateur national de la stratégie en IA, rattaché à Bercy. Cet ingénieur diplômé de Centrale Supélec et des Arts et métiers, docteur en robotique et neurosciences, était précédemment responsable du département Évaluation de l'intelligence artificielle au Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE). Il explique à L'Usine Nouvelle le changement de stratégie provoqué par l'arrivée de ChatGPT et consorts.