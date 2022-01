L'Europe peine à accélérer sur ses grands projets industriels

Pour Bruno Le Maire, « ils méritent un nom plus attractif ». Difficile de lui donner tort. Les projets importants d’intérêts européens communs, plus connus sous leurs acronymes Piiec (ou IPCEI en anglais) sont devenus l’alpha et l’oméga de la nouvelle ambition industrielle de l’Europe. Ils permettent de mobiliser des milliards d’euros d’investissements dans des usines, sans respecter les restrictions en matière d’aides d’Etat, à condition que plusieurs Etats se coordonnent. Au moment où l’Europe veut renforcer son autonomie technologique et relocaliser certains approvisionnements stratégiques, les projets industriels se bousculent.