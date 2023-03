«L’Europe n’est pas dans une course aux subventions», affirme la secrétaire d’État Laurence Boone

L'Usine Nouvelle. - La Commission européenne a présenté son plan pour l’industrie verte. Est-ce une réponse suffisante à la concurrence américaine?

Laurence Boone. - Nous retrouvons dans ce texte beaucoup de choses que nous avons soutenues, notamment pour les aides d’État et pour la flexibilité d’utilisation des fonds européens, puisque tous les pays n’ont pas les mêmes capacités à aider les entreprises. Il y a aussi la capacité d’utiliser des crédits d’impôt. Ce sont des éléments essentiels, pour lesquels nous avons beaucoup poussé pour aller plus vite et réduire la bureaucratie bruxelloise. L’Inflation reduction act (IRA) américain donne de la visibilité aux investisseurs. Nous voulions être capables de leur offrir la même chose, avec la même rapidité. Et cette proposition de règlement pour l’industrie verte, le Net zero industry act, vient par ailleurs en complément d’autres textes importants, comme la réforme du marché de l’électricité, que la France a aussi porté.

Sur ce sujet, Paris souhaitait une décorrélation entre le prix de l’électricité et du gaz. L’Europe a-t-elle été trop timide?

L’écart de compétitivité entre l’Europe et les États-Unis tient beaucoup à la hausse des prix de l’énergie en Europe, conséquence directe de l’agression de l’Ukraine par la Russie. Ce qui est important, c’est la prévisibilité. Notre vœu était d’arriver à une réforme qui puisse aboutir le plus rapidement possible, avant la fin de l’année, avec un objectif simple : un prix de l’électricité beaucoup plus en phase avec la réalité des coûts de production. La proposition de la Commission comporte des éléments très intéressants à ce sujet, notamment avec les contrats de long terme. C’est pour cela qu’il était important que le nucléaire existant soit pris en compte dans la réforme. Plus ces contrats de long terme se font sur une base large, plus le prix de long terme de l’électricité est loin du prix spot.

Il faudra encore au moins six mois pour que la proposition de règlement européen soit adoptée. L’Europe est-elle trop lente?

Il y a quelque chose d’important en Europe : nous continuons de respecter des règles de concurrence équitable, sans être naïfs.

Je ne crois pas. Nous avons obtenu une nette accélération par rapport au rythme habituel. L’Europe a fait beaucoup sur l’énergie tout au long de l’été. La plateforme d’achats conjoints de gaz est en train de se monter. La nécessité d’une réponse claire à l’IRA a été discutée au Conseil de l’Europe dès octobre. Fin novembre, le président de la République était aux États-Unis. Mais il y a quelque chose d’important en Europe : nous continuons de respecter des règles de concurrence équitable, sans être naïfs.

Volkswagen pourrait recevoir 10 milliards de dollars pour s’implanter aux États-Unis. L’Europe peut-elle résister à cette vague de subventions?

Il faut rationaliser. On parle de nouveaux investissements qui pourraient se faire aux États-Unis, nous ne sommes pas en train de déménager des pans de l’industrie. Lors de leur voyage conjoint aux États-Unis, Bruno Le Maire et son homologue allemand Robert Habeck ont expliqué que l’Union européenne s’est dotée d’un système d’alignement : lorsque les Américains mettront sur la table une subvention de X dollars, l’Europe pourra débloquer le même montant.

Pourra-t-elle subventionner autant que les États-Unis?

Ce n’est pas une course aux subventions. Nous voulons maintenir une concurrence équitable. Tout ce que l’Europe propose respecte les règles du commerce international, ce qui n’est pas le cas de toutes les mesures de l’Inflation reduction act. Une entreprise prend sa décision d’investissement sur plusieurs facteurs : la qualité des personnes, l’environnement macroéconomique des entreprises, la rapidité avec laquelle elle peut construire une usine. C’est pour cela qu’il est important de disposer de mesures pour aller beaucoup plus vite sur l’implantation des sites et sur les projets importants d’intérêt européen commun (Piiec). Nous avons aussi des instruments anti-subvention, que nous avons su utiliser, par exemple, pour protéger l’industrie européenne du vélo. Nous sommes prêts à les déclencher.

La création d’un fonds souverain européen a-t-elle une chance d’aboutir?

Face à l’IRA, nous avons privilégié une réponse en deux étapes : une première, rapide, pour donner de la prévisibilité aux entreprises, et une seconde où nous examinerons dans quels secteurs il faut injecter davantage de financements et construire ce fonds souverain. Ce sera plutôt au second semestre de cette année, en même temps que la révision du budget pluriannuel européen. Nous verrons s’il y a des réallocations possibles ou de nouveaux besoins.

La France a créé une alliance autour du nucléaire avec une dizaine de pays. Ce sujet est-il clivant au niveau européen?

Je ne pense pas qu’il y ait deux blocs face à face. Il y a une discussion stratégique pour que soit reconnu le rôle clé du nucléaire dans la décarbonation, et ce dans toutes les politiques européennes. Le nucléaire est nommément cité dans la réforme sur le marché de l’électricité. Le sujet a rassemblé au sein de la Commission. Il est aussi pris en compte dans une certaine mesure dans le Net zero industry act, sur lequel on peut aller plus loin. Sur d’autres textes, il faut continuer à se battre. Mais nous avons basculé, depuis la guerre en Ukraine, dans une nouvelle période. L’enjeu est double : il s’agit de décarboner le plus vite possible, mais aussi d’assurer notre sécurité énergétique. Nous avons un objectif commun, mais chaque pays va opter pour ce qui est le plus efficace en fonction de son mix énergétique.

Les pays européens doivent-ils se partager les secteurs d’avenir?

Il ne faut pas tuer la concurrence intra-européenne, c’est ce qui fait l’innovation.

Il ne faut pas tuer la concurrence intra-européenne, c’est ce qui fait l’innovation. Il y a des secteurs où l’on va coopérer car ils demandent une grande échelle. Je pense à la défense, mais nous poussons aussi pour faire plus ensemble dans le domaine spatial. Il peut y avoir des coopérations dans les puces, les vaccins...

Le moteur franco-allemand semble enrayé. Y a-t-il une crise de la relation?

Nous sommes en dialogue constant, que ce soit sur l’industrie, l’énergie... On essaie de pousser ensemble des solutions et de voir où l’on peut se convaincre. Nous étions très contents d’y parvenir sur le nucléaire lors de la réforme du marché de l’électricité. Nous sommes aussi d’accord sur la clause d’alignement.

Le revirement des Allemands sur l’interdiction des véhicules thermiques en 2035 a surpris. Berlin est-il fiable?

Des discussions sont en cours. C’est davantage une question entre Allemands au sein de leur coalition avec trois partis politiques qu’un sujet entre Allemands et Français. D’ailleurs, la ministre de l’Environnement allemande est sur notre position. Nous en sortirons par le haut. Nous devons tous accélérer et accompagner au mieux l’industrie automobile dans son électrification.

On entend dire que les bénéfices des entreprises gonflent l’inflation. Qu’en pensez-vous?

C’est une vision curieuse. Nous avons eu une hausse des prix de l’énergie et des engrais et cela a généré une forte inflation. La question est de savoir comment elle se répartit entre les consommateurs, les entreprises et l’État. En France, l’État en a pris une très grosse part. Je pense que les entreprises peuvent assumer la leur en réduisant des marges lorsqu’elles sont à un niveau élevé. C’est pourquoi nous portons un projet sur le partage de la valeur.

Le Quai d’Orsay vient de nommer un représentant pour la reconstruction de l’Ukraine. Quel est son rôle?

Dès décembre, la conférence internationale «Solidaires du peuple ukrainien» s’est tenue au Quai d’Orsay. En parallèle, 700 entreprises se sont rendues à Bercy pour manifester leur volonté d’aider à la reconstruction de l’Ukraine. Ce représentant doit coordonner leurs offres avec les besoins du pays. Il en existe d’immédiats, pour la réparation des infrastructures, premières cibles des frappes. Toutes les institutions financières européennes et internationales accompagneront cet effort.

Qu’en est-il du rôle de l’Europe pour la fourniture et la production d’armes?

Les pays européens se coordonnent déjà et il faut saluer leur vitesse de réaction en matière de fourniture de matériel, d’aide humanitaire et de protection des réfugiés. Un fonds de 1 milliard d’euros est disponible pour rembourser les pays qui donnent des munitions et des équipements. S’y ajoutent l’achat conjoint de munitions et les fonds que le commissaire Thierry Breton est en train de mobiliser pour développer la capacité de production des Européens.

Comment la France accompagne-t-elle la demande d’intégration de l’Ukraine dans l’Union?

Nous travaillons avec mon homologue allemande, Anna Lührmann, et un groupe d’experts indépendants sur deux sujets qui valent pour l’Ukraine et pour les autres pays candidats. D’abord, comment renforcer nos institutions pour qu’une Europe plus grande fonctionne de façon plus fluide ? Et quel type d’accompagnement fournir à ces pays, tout en respectant les procédures, pour qu’ils aillent plus vite dans leurs efforts en vue d’accéder à l’Union européenne ? Il faut aussi souligner que la France a désormais une présence forte dans les autres pays d’Europe orientale comme les Balkans. Nous y allons avec des entreprises. Je veux également dire un mot de la Communauté politique européenne, dont la première réunion s’est tenue à Prague en octobre et a été un grand succès. Nous avons pu parler d’énergie, de sécurité, mettre dans la même pièce l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Cela resserre nos liens.