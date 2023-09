L’Europe a enregistré un premier semestre d’activité record pour les investisseurs activistes

Après avoir reculé sur une période de trois ans, le nombre de nouvelles campagnes menées par des investisseurs activistes avait fortement rebondi en 2022. Les entreprises et leurs conseils anticipaient donc une année 2023 animée sur ce front et ils semblent ne pas s’être trompés. A l’échelle mondiale, plus de 130 campagnes ont été lancées au cours du premier semestre, selon une étude de la banque d’affaires Lazard publiée dans le courant de l’été, au plus haut depuis 2018.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]