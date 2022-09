L'ETI Léa Nature crée un fonds de dotation pour sanctuariser son actionnariat

Cela fait plusieurs années que Charles Kloboukoff, 59 ans, pense au devenir de Léa Nature, l’entreprise qu’il a fondé en 1993. Une réflexion loin d’être anodine eu égard à la taille de cette société dont le siège se trouve à Périgny en Charente-Maritime : en 2021, le groupe aux 2 000 salariés a réalisé un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros en grande partie grâce à son activité d’alimentation bio qui représente 63% de ses ventes (avec les marques Jardin BiO étic, I Love Nature, Karéléa…). Egalement présente dans la cosmétique et les produits d’hygiène et pour la maison, l’entreprise compte 21 sites de production dans l’Hexagone et quatre à l’étranger, notamment après avoir acquis 60% de l’entreprise agroalimentaire Bio Organica Italia en juillet dernier. Elle était distinguée par la rédaction de L'Usine Nouvelle comme l'ETI de l'année en 2020.

