L'Etat veut investir 735 millions d'euros pour la 5G dans le cadre du plan France relance

Le ministère de l'Economie veut accélérer sur la 5G.

735 millions d'euros. C'est le montant de l'investissement public annoncé mardi 6 juillet par la ministre chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, pour soutenir le déploiement de la 5G d'ici à 2025. Depuis le ministère de l'Economie à Bercy (Paris), la ministre a anticipé un investissement total de 1,7 milliard d'euros en tenant compte des sommes mobilisées par le secteur privé. Pour le seul secteur public, 480 millions d'euros devraient être investis avant 2022, a-t-elle ajouté.

C'est que l'enjeu est de taille, a-t-elle rappelé dès le début de la présentation de la "stratégie d'accélération sur la 5G et les futures technologies de réseaux de télécommunications". La ministre a mis en avant une "course contre la montre de la compétitivité", d'une technologie qui "rebat les cartes" et de la nécessité d'accélérer dans ce domaine. Il s'agit d'un "levier de la reconquête industrielle", a rappelé Agnès Pannier-Runacher, qu'il s'agisse d'améliorer l'efficacité de la production, la sécurité des salariés ou de généraliser la maintenance prédictive.

