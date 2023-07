L'équipementier ZF-PWK Mécacentre en cessation de paiement à Saint-Étienne

Le centre de production de ZF-PWK Mécacentre, basé à Saint-Étienne (Loire), est à l’arrêt depuis lundi 3 juillet. Un mouvement de grève à durée indéterminée, lancé par la CGT et la CFDT et très largement suivi, affecte le site de l’équipementier automobile allemand, spécialisé dans la fabrication de sous-composants de pièces de châssis (rotules de direction) par forgeage à froid. Une dizaine de jours après avoir été informés que leur actionnaire de référence n’apporterait plus d’argent pour répondre aux échéances financières de l’entreprise, les salariés ont appris que l’entreprise était en cessation de paiement.

