L’équipementier SAG France placé en redressement judiciaire dans la Loire

Une semaine après s’être déclaré en cessation de paiement, SAG France a été placé le 5 octobre en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Etienne (Loire). Cette filiale depuis 2002 de l’autrichien Salzburger aluminium group (SAG), fabricant de composants en aluminium pour l’industrie automobile et les véhicules utilitaires et ferroviaires, produit des structures en aluminium, en acier et en inox, principalement pour les réservoirs de carburant et hydrauliques des véhicules utilitaires, agricoles, de travaux publics et de manutention (nacelles élévatrices). Elle emploie 80 personnes à l’Horme (Loire).

