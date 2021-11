[L'entretien management] « La variabilité des jugements coûte de l’argent à nos entreprises », alerte le chercheur Olivier Sibony

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © D.R. Professeur à HEC, Olivier Sibony analyse les erreurs de jugement et leurs conséquences pour l’entreprise.

L’Usine Nouvelle. – Votre livre met un coup de projecteur sur une des composantes de nos erreurs de jugements que vous appelez le bruit. En quoi le bruit est-il différent des biais ?

Olivier Sibony. – Ce sont deux manières différentes de se tromper. D’un point de vue statistique, l’erreur est la somme du biais et du bruit. Comparons le jugement à un procédé industriel avec lequel on veut fabriquer des pièces d'un calibre de 3 millimètres. Si les pièces sortent avec un calibre de 3,2 mm en moyenne, il y a un écart moyen de +0,2 mm. C’est évidemment un problème et c’est l’équivalent d’un biais. En revanche, si les pièces font en moyenne 3 mm et parfois 2,8 ou 3,2 mm, il y existe une variabilité également problématique. C’est l’équivalent du bruit. Le bruit est la variabilité indésirable des jugements. Quand on lui pose deux fois le même problème, notre « usine » à fabriquer des jugements ne produit pas deux fois le même jugement. Cela révèle que notre fabrique du jugement, dans notre tête, n’est pas aussi maîtrisée que nos meilleurs procédés industriels.

Cet article est réservé aux abonnés

