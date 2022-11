«L’enseignement des maths ne doit pas oublier de montrer les connexions avec la société», selon la professeure Louise Nyssen

L'Usine Nouvelle. - Le ministre de l'Education nationale, Pap Ndiaye, vient d’annoncer le retour des mathématiques dans le tronc commun au lycée, à raison d’1h30 par semaine. Est-ce une bonne nouvelle?

Louise Nyssen. - Que tout le monde puisse refaire des maths est une bonne nouvelle, mais il faut attendre de voir comment cette annonce va être mise en œuvre. Par exemple, la classe de première propose aujourd’hui en option une spécialité Mathématiques. C’est sur la base de ces 4 heures d’enseignement que les élèves peuvent ensuite accéder en terminale soit à la spécialité Mathématiques, de 6 heures, soit à l’option Mathématiques complémentaires, de 3 heures. Or, le ministre a suggéré qu’avec le retour des maths dans le tronc commun, même les élèves n’ayant pas suivi la spécialité en première pourraient choisir l’option complémentaire en terminale. Sauf que cette option a été pensée pour des étudiants ayant reçu 4 heures d’enseignement par semaine l’année précédente, et non 1h30. On se demande donc comment le tronc commun va être articulé avec l’option de terminale et si le programme de cet enseignement va être modifié. Sur ces questions, on attend du ministère qu’il engage un réel échange avec les acteurs de terrain.

Avec cette mesure, le ministre dit vouloir «réconcilier tous les élèves avec les mathématiques». D’où vient le désamour pour cette discipline?

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]