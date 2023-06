L'effet spectaculaire de l'IRA sur la réindustrialisation aux Etats-Unis

Voilà plus de quarante ans que l’Amérique maugréait sur son déclin industriel, sur les délocalisations en Asie et au Mexique, et sur la mort des bastions ouvriers. Mais les nouveaux chiffres publiés début juin par le Census Bureau, l’office des recensements, mettent un terme à la sinistrose. Ils révèlent que les investissements en nouveaux bâtiments et installations industrielles ont pratiquement doublé depuis un an aux Etats-Unis, atteignant 180 milliards de dollars.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]