Les écrans LCD trouvent un nouvel usage dans l’impression 3D. Début mars, l’entreprise espagnole BCN3D a présenté une technologie, baptisée VLM (pour Viscous lithography manufacturing), qui utilise un écran LCD pour solidifier une résine photosensible couche par couche et fabriquer une pièce. Dévoilé après trois ans de développement et une collaboration avec le chimiste Arkema pour la formulation de matériaux spécifiques, le procédé est présenté comme une solution de production industrielle rapide et économe en matière. Contrairement à la plupart des procédés de polymérisation, qui utilisent un laser, l’écran solidifie chaque couche en une seule fois en émettant des rayons UV selon la forme à imprimer.

