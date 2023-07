L’économiste Bruno Coquet appelle à la fin des subventions non ciblées à l’apprentissage

Les financements publics massifs dédiés à l’apprentissage, parce que non ciblés, ne bénéficient pas à ceux qui en ont le plus besoin, montrent les travaux de l’économiste de l’OFCE Bruno Coquet. Et leur impact sur la création d’emplois est moins important qu’annoncé. Il préconise donc le retour à l'aide instaurée en 2018, plus ciblée.