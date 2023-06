L’économie mondiale cherche encore son élan

Publiées le 7 juin, les prévisions économiques de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ne dressent pas vraiment un tableau encourageant. « A part pendant la pandémie, le taux de croissance de 2023 devrait être le plus faible depuis la crise financière », résume la cheffe économiste de l’organisation basée à Paris, Clare Lombardelli. L’économie mondiale devrait progresser de 2,7 % cette année et ne montrera pas beaucoup plus d’élan en 2024, avec une croissance prévue par l’OCDE à 2,9 %.

