L’avion hypersonique à hydrogène de Destinus, soutenu par l’aéroport de Rochefort, est-il viable ?

Relier n’importe quel point de la planète en moins de 3 heures sans émettre la moindre molécule de CO2. Pas de doute : la start-up suisse Destinus, fondée en 2021, porte l’un des projets les plus avant-gardistes du secteur aéronautique. Basée au niveau de l’aéroport de Payerne, l’entreprise se verrait bien passer par la case France, et l’aéroport de Rochefort (Charente-Maritime) en particulier, pour aider à son développement. Son ambition ? Mettre en service vers 2030 un avion autonome hypersonique à hydrogène, huit fois plus rapide que les avions actuels, utilisant en partie le système propulsif des missiles de croisière. Un pari insensé ou au contraire précurseur d’un nouveau segment du transport aérien ?

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]