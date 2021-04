L’audacieuse proposition de l’Autorité de sûreté nucléaire pour de nouveaux réacteurs en France

Fait assez inhabituel, Bernard Doroszczuk, le président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), a été applaudi à la fin de son audition par la Commission des affaires économiques du Sénat mercredi 7 avril. Les sénateurs présents dans l’hémicycle ou en ligne remerciaient ainsi le président de l’ASN pour la précision et la clarté de ses réponses sur un sujet très technique, mais aussi économique et éminemment politique. Choix du mix électrique à 2050, construction de nouvelles capacités de production électrique pilotable, prolongations des réacteurs, gestions des déchets et des combustibles usés, pertes de compétences de la filière, défis d’EDF, les politiques français, qui « procrastinent » depuis des années, selon Bernard Doroszczuk, doivent « prendre des décisions dans les cinq ans » qui viennent au plus tard, sur quasiment tous ces sujets.

Le président de l’ASN a, durant cette audition, réussi à donner aux sénateurs tous les éléments pour sortir des idées reçues et débats idéologiques sur le nucléaire, et décider en toute connaissance de sûreté (et non de sécurité qui n’est pas de la responsabilité de l’ASN), sur tous ces sujets. Il a surtout proposé de nouvelles voies pour aborder la question de l’avenir du nucléaire en France. Un exploit qui méritait effectivement des applaudissements.

