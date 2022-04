L'attractivité de la France au zénith

La France a comptabilisé un nombre record de décisions d’investissements étrangers en 2021. Les 1 607 projets annoncés représentent une hausse de 32% par rapport à 2020. La progression est encore plus marquée pour les implantations de sites de production, qui totalisent 460 projets, soit 49% de plus en un an. Alors que la concurrence est vive, y compris entre États européens, pour attirer des sites après la crise Covid, les plans France Relance et France 2030 ont été bien reçus à l’étranger.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]