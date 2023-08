L’assurance cyber gagne du terrain dans les PME

Seules 3% des PME étaient assurées l’an dernier contre les risques de cyberattaques. Même s’il reste encore du chemin à parcourir, leur nombre a grimpé de 53% entre 2021 et 2022, selon l’étude annuelle de l’Association pour le management des risques et des assurances de l’entreprise (Amrae). Les PME pourraient toutefois trouver plus difficile de s’assurer cette année.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]