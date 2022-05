L'assemblage de la Smart stoppé à Hambach en raison d’un débrayage chez deux sous-traitants

Plus aucun véhicule Smart ne sort des chaînes d’assemblage de Hambach, en Moselle, depuis le 19 mai. En cause, un mouvement de grève chez deux des cinq sous-traitants travaillant exclusivement pour la fabrication de la petite citadine. Il s’agit de HAE (Hambach Automotive exteriors) et de SAS Automotive, deux filiales du français Forvia (ex. Faurecia). Au sein de ces deux sociétés qui représentent localement 200 emplois, le mouvement serait suivi par plus des trois-quarts des opérateurs, indiquent les organisations syndicales.

Cet arrêt de la production à Smartville, une usine du britannique Ineos Automotive (groupe Ineos), marque un durcissement deu mouvement social entamé début mai par des débrayages ponctuels. Environ 150 véhicules étaient assemblés quotidiennement avant le démarrage de la mobilisation.

