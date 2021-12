L’américain Palantir s’installe à Station F pour se rapprocher des start-up françaises

Après Facebook, Microsoft ou encore Amazon, c’est désormais à Palantir de s’installer à Station F. L’entreprise américaine controversée a noué un partenariat d’un an avec l’incubateur du treizième arrondissement parisien. L’objectif : donner aux start-up un accès privilégié à l’expertise de Palantir, via des sessions de mentorat et des ateliers. Et leur permettre de prendre en main sa technologie.