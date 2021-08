L'allongement des délais d'approvisionnement et les fortes hausses de prix inquiètent les industriels

D’après l’Insee, entre décembre 2020 et juin 2021, les prix des produits PVC ont augmenté de 46,4% et ceux des produits acier de 45,7%. La hausse atteint 25,9% pour les produits en cuivre, 18,7% pour les produits en polyuréthane et 15,1% pour les demi-produits en aluminium. Côté matières premières, de fortes hausses sont à noter sur le minerai de fer (+39,3%), le cuivre (+25,2%) et l’aluminium (+22,1%).